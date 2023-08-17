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الرياض يتصدر دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد ضمك

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
الرياض يتصدر دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد ضمك
المواطن - محمد سمعه

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أجبر نادي ضمك، منافسه الرياض على التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الرياض ضد ضمك

وبدأت المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق صالح آل عباس.

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واستغل صالح آل عباس خطأ من حارس المرمى مصطفى زغبة في تشتيت الكرة، لتصطدم باللاعب موسونا، وتصل إلى صالح الذي سدد بقوة وهز الشباك، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وضغط فارس الجنوب بقوة، أملًا في تعديل النتيجة، وأبعد الدفاع فرصة من عرضية عند الدقيقة 20، واستمرت المحاولات لهز الشباك، قبل أن ينجح صالح آل عباس في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

وتمكن صالح آل عباس من هز الشباك بعد تلقيه تمريرة مميزة من موسونا من هجمة مرتدة سريعة عند الدقيقة 35، وحاول الفريقان التسجيل مجددًا، دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر نادي ضمك ضد الرياض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق ضمك في العودة في المباراة وإحراز هدفين عبر عبدالله العمار في الدقيقتين الـ 53 والعاشرة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

ترتيب الفريقين بـ دوري روشن

وبعد المباراة، أصبح رصيد نادي الرياض 4 نقاط في الصدارة مؤقتًا، بينما أصبح رصيد نادي ضمك نقطة حاصدًا أول نقطة له في دوري روشن موسم 2023/ 2024.

 

 

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