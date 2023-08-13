الرياض يكتب التاريخ ويحقق أول انتصار له بـ الدوري السعودي للمحترفين

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرياض فوزًا ثمينًا على نادي الوحدة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز تاريخي وثمين

ونجح اللاعب الزيمبابوي موسونا في إحراز الهدف الوحيد لفريق “مدرسة الوسطى” في الدقيقة الـ 17 من عمر الشوط الأول، ليحقق الفريق الصاعد حديثًا من دوري يلو، أول فوز تاريخي له في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب “الملز”.