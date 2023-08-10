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منتظرًا تقديمهما لتنازلات مالية

الريال يتجاهل صراع كيليان مبابي وباريس

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٨ مساءً
الريال يتجاهل صراع كيليان مبابي وباريس
المواطن - فريق التحرير

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تتجاهل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، الصراع الدائر بين نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي وإدارة ناديه خلال الفترة الحالية.

استبعاد مبابي من جولة الفريق

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية، من أجل الضغط عليه للموافقة بالرحيل والتخلي عن مكافأة الولاء أو تجديد التعاقد.

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كيليان مبابي
مبابي – المصدر eurosport

الريال ينتظر تنازل كيليان مبابي

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إدارة الريال تعتبر النزاع بين كيليان مبابي ومسؤولي سان جيرمان، أمرًا داخليًا، وشأنًا لا يخصها، ولا تُفضل التدخل بمحاولة ضمه هذا الصيف؛ لحين تلقيه إشارة من قائد منتخب فرنسا”.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “مبابي صاحب الـ24 عامًا، يتدرب حاليًا مع اللاعبين المعروضين للبيع، والأزمة تبقى مستمرة رغم تبقي يومين فقط على مباراة باريس سان جيرمان الأولى في الدوري الفرنسي”.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان

وتابعت: “رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لا ينوي التهور بعرض مالي لحسم صفقة مبابي، قد يؤثر سلبًا على التوازن الاقتصادي للنادي، خاصة أن المرينغي يبقى الأوفر حظًا لضمه بمقابل مادي معقول هذا الصيف أو مجانًا في 2024″.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يتدرب حاليًا تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، دون انتظار صفقة جديدة قبل انطلاق منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء في ختام تقرير “ماركا”: “بيريز ينتظر أيضًا تنازلات مالية من كيليان مبابي وإدارة باريس، إذا أرادوا بالفعل التفاوض لإتمام الصفقة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

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