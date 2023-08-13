بوابة نقل تتيح إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023 الكلية التقنية بأبها تقبل 1155 متدربًا مستجدًا مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في نجران وجازان إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي سحب رعدية وأمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية ومكة وتبوك الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 112 نقطة ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع
أعلن الريال، قبل قليل، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.
وذكر الريال في بيان على موقعه الرسمي: “بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة”.
وشارك ميليتاو بشكل أساسي في مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، إلا أنه سقط واشتكى من ألم في ركبته، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 50، ويُشارك أنطونيو روديجر بدلًا منه.
وتُعد إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي هي الثانية التي يعلن عنها ريال مدريد، حيث أعلن يوم الخميس الماضي عن إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، وخضوعه لجراحة، بدأت الإدارة التفاوض مع بديل.
وكانت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن إدارة الريال قررت عدم التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى إذا أثبتت الفحوصات غياب ميليتاو لفترة طويلة، لوجود بدائل عديدة.
ولعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بالأمس على ملعب “سان مامسيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد عن طريق رودريجو جويس وجود بيلينجهام.