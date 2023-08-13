Icon

بوابة نقل تتيح إصدار شهادات الكفاءة والأهلية للبحارة Icon أرقام تُبرز تألق نواف العقيدي بالبطولة العربية 2023 Icon الكلية التقنية بأبها تقبل 1155 متدربًا مستجدًا Icon مانشيني يقترب من قيادة منتخب السعودية Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات في نجران وجازان Icon إعلان نتائج القبول المبدئي لـ الجوازات على رتبة جندي Icon الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي Icon سحب رعدية وأمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية ومكة وتبوك Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 112 نقطة Icon ضبط 102 مخالف لنظام البيئة في عدد من المناطق خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
سيخضع لجراحة خلال أيام

الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الريال، قبل قليل، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

الصليبي يبعد ميليتاو

وذكر الريال في بيان على موقعه الرسمي: “بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة”.

قد يهمّك أيضاً
رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي

رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي

فتح بوابة القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية

فتح بوابة القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية

وشارك ميليتاو بشكل أساسي في مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، إلا أنه سقط واشتكى من ألم في ركبته، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 50، ويُشارك أنطونيو روديجر بدلًا منه.

إيدير ميليتاو
ميليتاو

وتُعد إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي هي الثانية التي يعلن عنها ريال مدريد، حيث أعلن يوم الخميس الماضي عن إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، وخضوعه لجراحة، بدأت الإدارة التفاوض مع بديل.

وكانت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن إدارة الريال قررت عدم التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى إذا أثبتت الفحوصات غياب ميليتاو لفترة طويلة، لوجود بدائل عديدة.

إيدير ميليتاو
ميليتاو

الريال يعبر بلباو بثنائية

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بالأمس على ملعب “سان مامسيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد عن طريق رودريجو جويس وجود بيلينجهام.

الريال
لاعبو ريال مدريد – المصدر @realmadriden

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم