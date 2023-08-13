الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي

أعلن الريال، قبل قليل، عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أشهر.

الصليبي يبعد ميليتاو

وذكر الريال في بيان على موقعه الرسمي: “بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة”.

وشارك ميليتاو بشكل أساسي في مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو، إلا أنه سقط واشتكى من ألم في ركبته، ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ليُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة 50، ويُشارك أنطونيو روديجر بدلًا منه.

وتُعد إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي هي الثانية التي يعلن عنها ريال مدريد، حيث أعلن يوم الخميس الماضي عن إصابة حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، وخضوعه لجراحة، بدأت الإدارة التفاوض مع بديل.

وكانت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن إدارة الريال قررت عدم التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى إذا أثبتت الفحوصات غياب ميليتاو لفترة طويلة، لوجود بدائل عديدة.

الريال يعبر بلباو بثنائية

ولعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بالأمس على ملعب “سان مامسيس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بهدفين دون رد عن طريق رودريجو جويس وجود بيلينجهام.