الزارع: التعليم يشهد تطورات متسارعة انعكست على الطلاب

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ.

تحقيق الريادة والتميز

وأكد الدكتور الزارع، خلال الاجتماع ما يحظى به التعليم في السعودية من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميز في التعليم وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، لافتًا إلى ما يشهده التعليم في السعودية من تطورات متسارعة انعكست على تحقيق الطلاب والطالبات العديد من الجوائز في المحافل والمسابقات العالمية، مشيداً في الوقت ذاته بمتابعة وزارة التعليم بقيادة الوزير الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان المستمرة لتسخير كافة الجهود لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

كما لفت إلى أهمية متابعة أعمال اللجان المنبثقة من لجنة الاستعداد، والتواصل المباشر مع مديري المكاتب والمدارس لتسهيل كافة الإجراءات، ومتابعة الأعمال الميدانية والإدارية وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

الخطط التشغيلية للإدارات المعنية

واستعرضت لجنة الاستعداد للعام الدراسي 1445هـ في اجتماعها الدوري مؤشرات الاستعداد، والخطط التشغيلية للإدارات المعنية وآلية تطبيقها والجدول الإحصائي لتنفيذها.

كما ناقشت اللجنة خطط الصيانة والترميم للمباني المدرسية القائمة، والخطة العامة لافتتاح المدارس الجديدة وآلية قبول وتسجيل الطلاب والطالبات فيها.