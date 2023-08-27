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“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ مساءً
“الزامل للصناعة” تعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 28.2%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن بلوغ خسائرها المتراكمة 28,2% من رأس المال، موضحة أن مقدار الخسائر بلغ 169.2 مليون ريال.

أسباب تسجيل الخسائر

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، بغرض الامتثال للمعايير الدولية للتقارير المالية، فقد تم احتساب مخصص استثنائي بمبلغ 162,8 مليون ريال للمخزون التالف وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بقيمة 8,2 مليون ريال نتيجة اندلاع الحريق الذي وقع في 3 مارس 2023م في أحد مصانع شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية (إحدى الشركات التابعة) والذي من المتوقع استرجاعه خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2023م.

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غطاء تأميني شامل

وسيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

جدير بالذكر أن الشركة لديها غطاء تأميني شامل للتقليل من مخاطر الخسائر الناجمة عن الحريق، وقد تقدمت بمطالبات التعويض، وهي على ثقة تامة من أن التسوية من شركة التأمين ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن الحريق، وبالتالي سيتم تقليل الخسائر المتراكمة.

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