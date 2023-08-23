الزكاة تحدد الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأشخاص الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية.

نظام القيمة المضافة

وأضافت الهيئة، عبر منشور بمنصة إكس، أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية.

شروط اللائحة

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أهمية أن تكون الفاتورة مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.