الزكاة تحدد الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأشخاص الملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية.
وأضافت الهيئة، عبر منشور بمنصة إكس، أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أهمية أن تكون الفاتورة مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.