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نتيجة حمو المسطحات المائية

السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الأيام الحالية تشبع السواحل بالرطوبة وتصل أعلى معدلاتها نتيجة حمو المسطحات المائية.

سحب عابرة

وأردف الدكتور خالد الزعاق، عبر فقرته تقويم التي يقدمها عبر قناة العربية، أن بحر العرب والخليج ينشطان في تصدير رطوبة تتحول لسحب ماطرة على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية وسحب عابرة على المناطق الداخلية.

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وتابع خبير الأرصاد الجوية، أن تلك السحب تسمى لدى البعض سحب عكسية، فيما تسمى لدى آخرين بالسحب الكاتمة؛ لأنها تكتم الأجواء والأنفس وترفع درجات الحرارة المحسوسة إلى أعلى معدلاتها.

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