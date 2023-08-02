السبب العلمي لتشبع السواحل بالرطوبة

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أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الأيام الحالية تشبع السواحل بالرطوبة وتصل أعلى معدلاتها نتيجة حمو المسطحات المائية.
وأردف الدكتور خالد الزعاق، عبر فقرته تقويم التي يقدمها عبر قناة العربية، أن بحر العرب والخليج ينشطان في تصدير رطوبة تتحول لسحب ماطرة على سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية وسحب عابرة على المناطق الداخلية.
وتابع خبير الأرصاد الجوية، أن تلك السحب تسمى لدى البعض سحب عكسية، فيما تسمى لدى آخرين بالسحب الكاتمة؛ لأنها تكتم الأجواء والأنفس وترفع درجات الحرارة المحسوسة إلى أعلى معدلاتها.
يصدر بحر العرب والخليج العربي الرطوبة وتتحول إلى سحب ماطرة.
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #السعودية #نشرة_الرابعة@dralzaaq pic.twitter.com/Ao7WbRbBbV
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) August 1, 2023