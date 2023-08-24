السجن سنة لمن يحصل على مال الضمان الاجتماعي بغير حق

أعادت النيابة العامة، التذكير بأنه يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق بالسجن والغرامة المالية.

وقالت النيابة العامة إن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

وأضاف أنه يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

عقوبة الحصول على مال الضمان الاجتماعي

وأشار إلى أن عقوبة من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق هي السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وفي جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.