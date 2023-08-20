السجن 5 سنوات عقوبة المساس بالنظام العام عبر الإنترنت

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كشفت النيابة العامة أن إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين السلوكيات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية يعد من الأوصاف التي تستوجب العقوبات الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وذكرت النيابة العامة أنه يعاقب مرتكبي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي بعقوبتين.
وأوضحت أن مرتكب هذا الفعل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.