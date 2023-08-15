السجن 5 سنوات عقوبة حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية

حذرت النيابة العامة من حيازة المواد المخدرة أو نقلها أو تسلمها، مؤكدة أن النظام يعاقب من يمارس ذلك بالحبس والغرامة.

سجن وغرامة

وقالت النيابة في إنفوجراف صادر عنها إنه يعاقب كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال.

وشددت النيابة العامة على أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

الإبلاغ

ودائمًا ما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.