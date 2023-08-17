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مع غرامة مالية تبلغ 500 ألف ريال

السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
السجن 5 سنوات لمن يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت النيابة العامة أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقب بالسجن والغرامة المالية.

تعريف التزوير

وعرفت النيابة العامة ‏التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامةٍ أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

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عقوبة من يزور محررًا

وأوضحت أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

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