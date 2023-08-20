السحب والأمطار يرسمان لوحة ربانية على متنزهات الباحة

رسمت الأمطار والسحب لوحة ربانية على متنزهات منطقة الباحة، حيث عانقت السحب قمم الجبال وتغلغلت بين أشجار المتنزهات.

والتقطت عدسة “واس”، العديد من الصور لتلك المناظر حيث ظهرت متنزهات الباحة مرتدية أحلى الحلل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.