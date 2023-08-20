الاتحاد يواصل محاولاته لضم محمد صلاح وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية السحب والأمطار يرسمان لوحة ربانية على متنزهات الباحة حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023 تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش أداء الاقتصاد ويشيد بتراجع معدلات التضخم إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف المناطق
رسمت الأمطار والسحب لوحة ربانية على متنزهات منطقة الباحة، حيث عانقت السحب قمم الجبال وتغلغلت بين أشجار المتنزهات.
والتقطت عدسة “واس”، العديد من الصور لتلك المناظر حيث ظهرت متنزهات الباحة مرتدية أحلى الحلل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.