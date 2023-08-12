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استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين

السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين
المواطن - فريق التحرير

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سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس إلى معالي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.

تسليم نسخة من أوراق الاعتماد

وجرت مراسم تسليم نسخة من أوراق الاعتماد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمّان، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عطا الله خيري.

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عقب ذلك، استعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

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