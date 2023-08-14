السديري يؤكد للفلسطينيين الدعم السعودي لمستقبل أكثر رخاءً وسلامًا

رحبت الأوساط الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية بقرار تعيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، سفيرًا فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس.

رسالة السفير السديري للفلسطينيين

وقال السديري في لقاء، عبر قناة “العربية” اليوم الأحد: “إن التعيين يمثل خطوة مهمة تؤكد رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين وإعطائها دفعة”. وأضاف: “سنقدم كل الدعم لتحقيق الرخاء والسلام للأشقاء الفلسطينيين”.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا أن نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري سُلمت إلى مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

سفير #السعودية لدى #الأردن و #فلسطين السفير نايف السديري: القيادة السعودية تدعم الأشقاء في فلسطين بما يجعل مستقبلهم أكثر رخاء وسلام #العربية pic.twitter.com/heULOwzSiP — العربية (@AlArabiya) August 13, 2023

الالتزام بحقوق الفلسطينيين

وقال المحلل الفلسطيني طلال عوكل، لصحيفة “ذا ناشيونال”: إن التعيين الدبلوماسي كان خطوة مهمة نحو التمثيل السعودي الرسمي في الضفة الغربية.

وأضاف: “إنها رسالة من القيادة السعودية بالالتزام بحقوق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة كاملة”.

الدعم السعودي للقضية الفلسطينية

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس: إنه بهذا التعيين جددت السعودية اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأضاف: “هذا جزء من عدة خطوات وسنواصل تطوير العلاقة معهم”.

وقال السفير الفلسطيني في الرياض بسام الأغا، في لقاء مع إذاعة صوت فلسطين: “إن تعيين قنصل عام سعودي في القدس، يعني استمرار المواقف السعودية في دعم القضية الفلسطينية“.

من هو السفير السديري؟

ولد السفير السديري في الرياض عام 1963، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات السياسية وكان سفير السعودية سابقًا في كندا.

وبدأ حياته المهنية بوزارة الخارجية في عام 1996، وانضم إلى البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في العام التالي. كما تم انتخابه ليكون مقررًا للجنة الثالثة لحقوق الإنسان للمجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة.

ويوسف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، بأنه دبلوماسي متمرس، شغل أيضًا منصب رئيس مجموعة عمل لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، بين عامي 2012 و2014، وركز على جهود نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.