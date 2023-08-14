Icon

القصيم القابضة تسجل صافي ربح 889.8 ألف ريال Icon إحباط ترويج وتهريب المخدرات في القصيم وجازان Icon أسرة سعودية تتعرض للسرقة في تركيا بحيلة منظمة Icon الراجحي ريت تعلن توزيع 19.42 مليون ريال أرباح Icon السديري يؤكد للفلسطينيين الدعم السعودي لمستقبل أكثر رخاءً وسلامًا Icon المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى Icon صرف 132 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي Icon القبض على مقيم لترويجه الشبو في حائل Icon مفتي البوسنة والهرسك لـ”المواطن”: نتواصل ونتكامل لنثبت القيم الإسلامية في عالمنا الإسلامي Icon مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ترحيب واسع بقرار تعيينه سفيرًا غير مقيم بدولة فلسطين

السديري يؤكد للفلسطينيين الدعم السعودي لمستقبل أكثر رخاءً وسلامًا

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
السديري يؤكد للفلسطينيين الدعم السعودي لمستقبل أكثر رخاءً وسلامًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

رحبت الأوساط الدبلوماسية والسياسية الفلسطينية بقرار تعيين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، سفيرًا فوق العادة وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًّا بمدينة القدس.

رسالة السفير السديري للفلسطينيين

وقال السديري في لقاء، عبر قناة “العربية” اليوم الأحد: “إن التعيين يمثل خطوة مهمة تؤكد رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين وإعطائها دفعة”. وأضاف: “سنقدم كل الدعم لتحقيق الرخاء والسلام للأشقاء الفلسطينيين”.

قد يهمّك أيضاً
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة

وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة

وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا أن نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري سُلمت إلى مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الالتزام بحقوق الفلسطينيين

وقال المحلل الفلسطيني طلال عوكل، لصحيفة “ذا ناشيونال”: إن التعيين الدبلوماسي كان خطوة مهمة نحو التمثيل السعودي الرسمي في الضفة الغربية.

وأضاف: “إنها رسالة من القيادة السعودية بالالتزام بحقوق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة كاملة”.

الدعم السعودي للقضية الفلسطينية

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لوكالة فرانس برس: إنه بهذا التعيين جددت السعودية اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأضاف: “هذا جزء من عدة خطوات وسنواصل تطوير العلاقة معهم”.

وقال السفير الفلسطيني في الرياض بسام الأغا، في لقاء مع إذاعة صوت فلسطين: “إن تعيين قنصل عام سعودي في القدس، يعني استمرار المواقف السعودية في دعم القضية الفلسطينية“.

من هو السفير السديري؟

ولد السفير السديري في الرياض عام 1963، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات السياسية وكان سفير السعودية سابقًا في كندا.

وبدأ حياته المهنية بوزارة الخارجية في عام 1996، وانضم إلى البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في العام التالي. كما تم انتخابه ليكون مقررًا للجنة الثالثة لحقوق الإنسان للمجموعة الآسيوية في الأمم المتحدة.

ويوسف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، بأنه دبلوماسي متمرس، شغل أيضًا منصب رئيس مجموعة عمل لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، بين عامي 2012 و2014، وركز على جهود نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي
غرائب

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

غرائب
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم
برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية
أخبار رئيسية

برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة...

أخبار رئيسية
النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية
آخر الاخبار

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

آخر الاخبار
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك...

الرياضة
5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
السعودية اليوم

5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص...

السعودية اليوم
بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية
العالم

بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن...

العالم