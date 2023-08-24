السديس: إمام الحرمين قوة ناعمة للعالم تبرز الصورة المشرقة للإسلام

أكد رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن إمام الحرمين قوة ناعمة للعالم تبرز الصورة المشرقة للإسلام وعظيم أثره.

الإمام قوة ناعمة

وقال الشيخ السديس في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، إن إمام الحرمين الذي شرفه الله بالإمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ونال ثقة ولاة الأمر في هذا الأمر العظيم يؤم المسلمين في العالم ويصلي وراءه الملايين في مواسم الحج والعمرة.

وأضاف أن إمام الحرمين هو قوة ناعمة لهذا الدين بأن يكون قدوة حسنة في تعامله وأخلاقه وقيامه بإظهار الصورة المشرفة للإسلام وعظيم أثره.

رسالة الأئمة

وأشار إلى رئاسة الشؤون الدينية للحرمين ستعلي برسالة الأئمة وتفعيلها في الداخل والخارج، وستعكف هذه الفترة على إعداد الخطة والرؤى والاستراتيجيات والمبادرات وبرامج العمل وتحقيق الحوكمة والمستهدفات والمخرجات، لاستثمار الدين في الدعوة إلى الإنسانية السمحة المتعاونة المتعايشة من خلال القوة الناعمة من خلال استثمار مكانة الحرمين الدينية.