البيان الختامي للقمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس بعد انضمام السعودية روبن نيفيز يترك بصمته سريعًا بدوري روشن إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان أعراض متحور كورونا الجديد ايريس وطرق الوقاية الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر هيئة الترفيه تستكمل مسيرتها المتميزة في مقرها الجديد معلومات غير دقيقة بشأن عدم حدوث أمطار مكة العنيفة منذ 60 عامًا جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس الجدد في 2024 دولة تقرر وزن المسافرين قبل صعوط الطائرة لسبب غريب
أكد رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أن إمام الحرمين قوة ناعمة للعالم تبرز الصورة المشرقة للإسلام وعظيم أثره.
وقال الشيخ السديس في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، إن إمام الحرمين الذي شرفه الله بالإمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ونال ثقة ولاة الأمر في هذا الأمر العظيم يؤم المسلمين في العالم ويصلي وراءه الملايين في مواسم الحج والعمرة.
وأضاف أن إمام الحرمين هو قوة ناعمة لهذا الدين بأن يكون قدوة حسنة في تعامله وأخلاقه وقيامه بإظهار الصورة المشرفة للإسلام وعظيم أثره.
وأشار إلى رئاسة الشؤون الدينية للحرمين ستعلي برسالة الأئمة وتفعيلها في الداخل والخارج، وستعكف هذه الفترة على إعداد الخطة والرؤى والاستراتيجيات والمبادرات وبرامج العمل وتحقيق الحوكمة والمستهدفات والمخرجات، لاستثمار الدين في الدعوة إلى الإنسانية السمحة المتعاونة المتعايشة من خلال القوة الناعمة من خلال استثمار مكانة الحرمين الدينية.
فيديو | رئيس الشؤون الدينية للحرمين د. عبد الرحمن السديس: إمام الحرمين قوة ناعمة للعالم تبرز الصورة المشرقة للإسلام وعظيم أثره#الإخبارية pic.twitter.com/IK7vnDLD0P
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2023