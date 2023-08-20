السديس: استثمار عقول الطلاب لتعزيز الفكر الوسطي

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضرورة استثمار عقول الأجيال الطلابية الشابة؛ لتعزيز الفكر الديني الوسطي المعتدل؛ لبناء مستقبل زاهر بعيد عن الأفكار الضالة والمنحرفة.

وقال الدكتور السديس خلال زيارته لكلية ومعهد المسجد النبوي اليوم ولقائه بالطلاب، إن القيادة الرشيدة سخرت كافة إمكاناتها لتعزيز مسيرة العلم والتعليم في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفي كلية ومعهد المسجد النبوي بشكل خاص؛ بهدف نشر رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم.

آداب طالب العلم

وشدد كذلك على الطلاب والطالبات بضرورة التحلِّي بآداب طالب العلم، والارتكاز على أُسس الأخلاق والقيم الدينية الحسنة النبيلة.

ووقف رئيس الشؤون الدينية على جاهزية كلية ومعهد المسجد النبوي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، حاثًا هيئة التدريس ببذل المزيد من الجهود؛ لتنشئة جيل واعد متسلح بالعلم والمعرفة، والتسامح والتعايش؛ رافضًا للأفكار الضالة.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أهمية فضل العلم ومنزلته، وحاجة المرأة المسلمة إلى العلم والتعلم؛ كونه فريضة على كل مسلم ومسلمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية النسائية بكلية ومعهد المسجد النبوي، والتي شهدت نقلة نوعية عالية ساهمت في تطوير مخرجاتهما؛ لمواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030 التعليمية.

رسالة الحرمين الوسطية

كما أوصى السديس الكادر التعليمي بالكلية والمعهد بالمثابرة والجد والاجتهاد؛ لإيصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم.

وأكد رئيس الشؤون الدينية خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي كلية ومعهد المسجد النبوي في اليوم الأول من العام الدراسي على أهمية نشر العلم الديني الوسطي، وتعظيم العملية التعليمية الدينية بالمسجد النبوي، واستشعار عظم الرسالة الدينية والمكان.