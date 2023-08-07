السديس: استراتيجية موحدة ومبادرات لتحقيق الأثر لخدمات رئاسة الحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أهمية تعظيم التناغم والتماهي وتنسيق الجهود بين رئاسة الحرمين ووكالة المسجد النبوي بهدف تقديم أرقى البرامج والخدمات المتطورة بجودة معيارية عالية وبتميز تشغيلي وحوكمة وقياس لتحقيق الأثر لخدمات الرئاسة والوكالة التي تقدمها لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموحد للهيئة الاستشارية لرئاسة الحرمين ووكالة المسجد النبوي الأول في تشكيلته الجديدة بحضور أعضاء المجلس الجديد.

إعداد استراتيجية مشتركة

وطالب السديس بضرورة بذل مزيد من الجهود وتكثيف التنسيق بين أعضاء المجلس محددًا منطلقات العمل للهيئة من خلال إعداد استراتيجية مشتركة وأهداف ومنطلقات وخارطة طريق مدعومة بمبادرات وحوكمة وقياس أثر وتعظيم مناطق القوة وتحويل التحديات لفرص إيجابية، لمواكبة التطور الذي تشهده الرئاسة والوكالة مع زيادة أعداد المعتمرين والمصلين بالحرمين الشريفين.

وأكد ضرورة تفعيل عمل الهيئة ومتابعة أداء المشاريع الاستراتيجية ومبادرات الرؤية 2030 والتحول الرقمي وتحقيق جودة الأعمال وفق معايير عالمية تحقق ما تصبوا إليه الدولة الرشيدة.

جهود القيادة الرشيدة

واختتم السديس الاجتماع مثمنًا بما تقدمه القيادة الرشيدة من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، داعيًا الله أن يجعلها جهودًا موفقة وخالصة لله سبحانه وتعالى.