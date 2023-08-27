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حث الطلاب على مواصلة العلم والتفوق

السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية استشعار الدور الأسري في تعزيز الشراكة مع المنظومة التعليمية، نحو خلق بيئة تعليمية داعمة وآمنة؛ لمواصلة الرحلة التعليمية الناجحة.

وأثنى السديس خلال زيارته لمجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم، بالعوالي بمكة، بصفته ولي أمر، على دورها في العناية بالقرآن الكريم، ونشر العلوم الشرعية.

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مواصلة طلب العلم

وتجول الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في أقسام المدرسة ومرافقها العامة وفصولها التعليمية، حاثًّا الطلاب على مواصلة طلب العلم والتفوق في تحصيله، والحرص على الاقتداء بالعلماء.

تحفيز ودعم

وثمَّن وليد البلادي، مدير مجمع مدرسة ثانوية الفراء والليث بن خالد المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بحي العوالي، زيارة رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، موضحًا بأن التواصل المستمر لأولياء الأمور مع المدرسة؛ يخلق جوًّا من الطمأنينة والتحفيز والثقة، ويدعم المدرسة في رسالتها التعليمية التربوية.

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