السديس: تحويل الرئاسة إلى هيئة عامة قرار تاريخي يصب في مصلحة الحرمين

أشاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالقرار الموفق لمجلس الوزراء بتحويل الرئاسة العامة إلى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة.

مصلحة الحرمين

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار الحكيم يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما.

ولفت إلى أن قرار مجلس القرار يعد قرارًا تاريخيًا يصب في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وحرص القيادة الحكيمة بالحرمين وقاصديهما والمعتمرين والزوار، ابتغاءً لوجه الله وأداء للأمانة العظيمة وفي سبيل عمارة وتطوير المسجد النبوي وتقديم أرقى الخدمات العصرية للزائرين استشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصّ الله بها السعودية لرعاية الحرمين الشريفين.