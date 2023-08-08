السديس: ثقة سامية تحتم بذل المزيد من الجهد لتطوير الشؤون الدينية بالحرمين

رفع الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير، مؤكدًا أنها ثقة سامية تحتم علينا بذل المزيد في تطوير الشؤون الدينية وتحقيق جودتها على أعلى المعايير الحضارية.

خطوة إيجابية

وقال السديس “يشرفني أن أرفع أسمى آيات التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الثقة الملكية الغالية”، موضحًا أن قرار فصل الشؤون الدينية لتتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي سيكون خطوة إيجابية لمزيد من التنظيم من خلال فصل الجوانب التشغيلية واللوجستية عن كل ما يتصل بالشؤون الدينية بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخل الحرمين الشريفين ما سيزيد من تركيز الأجهزة على مهامها ما ينتج عنه المزيد من الجودة والكفاءة التنظيمية.

وأكّد أنّ هذه الثقة الملكية الكريمة تتطلب البذل في تطوير الشؤون الدينية، ونقل رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع.

ودعا معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره وازدهاره.