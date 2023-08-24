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استثمار التقانة لإبراز مخرجات الحرمين وتعظيم مفاصل الأنسنة الدينية

السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ مساءً
السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الحرمين الشريفين منبع النور والهدايات مؤكداً أن إعزاز الشأن الديني، ونشر قيم التسامح والوسطية في العالم وتمكين المرأة، لخدمة الزوار والمعتمرات والقاصدات دينيًا هو هدف استراتيجي لإيصال رسالة الحرمين الوسطية عالمياً.

إيصال رسالة الحرمين المعتدلة

وقال رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء مع مسؤولي الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام إن رئاسة الشؤون الدينية تعكف على إعداد الخطط الدينية النوعية وفق استراتيجية لإيصال رسالة الحرمين المعتدلة في العالم.

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وأسدى رئيس الشؤون الدينية الشكر والتقدير والعرفان لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما تلقاه رئاسة الشؤون الدينية من العناية والاهتمام والرعاية؛ وحرصهم على إيصال رسالة الحرمين للعالم.

نجاحات دينية وإبداعات عالمية

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية ستصنع من التحولات، نجاحات دينية، وإبداعات عالمية، ونحول التحديات لفرص إيجابية، واصفا قرار مجلس الوزراء الموقر، بأنه قرار حكيم عظَّم دور رئاسة الشؤون الدينية، وعضَّد مسارها؛ لإبراز الجهود الدينية.

وكشف رئيس الشؤون الدينية أن محور تعزيز دور الأنسنة الدينية لتحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، في جميع المجالات الدينية، والدروس العلمية، وتحفيظ القرآن سيكون محوراً أساسيا في الاستراتيجيات والمبادرات الدينية .

وأكد على أهمية استثمار التقانة والذكاء الاصطناعي لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية ونشر الهدايات وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.

 

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