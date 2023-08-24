قادة المصمك إذا رفعوا رايات السلام أو أشهروا سيوفهم لا يتراجعون أبداً فلكية جدة ترصد بداية ملامح نهاية الصيف بظهور نجم سهيل جثة قائد فاغنر بمكتب الطب الشرعي الروسي مصر والإمارات يرحبان بقرار الانضمام لمجموعة بريكس السديس: صناعة نجاحات دينية من التحولات وإبداعات عالمية تدخل طبي يُنقذ مصاباً تعرض لصعق كهربائي في عيون الجواء الاتفاق على انضمام السعودية والإمارات ومصر لمجموعة بريكس اكتمال طرح أول صكوك للتطوير العقاري في السعودية الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن برنامج مبتدئ بالتوظيف أسمنت الرياض: توزيع 96 مليون ريال أرباحاً على المساهمين
أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الحرمين الشريفين منبع النور والهدايات مؤكداً أن إعزاز الشأن الديني، ونشر قيم التسامح والوسطية في العالم وتمكين المرأة، لخدمة الزوار والمعتمرات والقاصدات دينيًا هو هدف استراتيجي لإيصال رسالة الحرمين الوسطية عالمياً.
وقال رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء مع مسؤولي الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام إن رئاسة الشؤون الدينية تعكف على إعداد الخطط الدينية النوعية وفق استراتيجية لإيصال رسالة الحرمين المعتدلة في العالم.
وأسدى رئيس الشؤون الدينية الشكر والتقدير والعرفان لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما تلقاه رئاسة الشؤون الدينية من العناية والاهتمام والرعاية؛ وحرصهم على إيصال رسالة الحرمين للعالم.
وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية ستصنع من التحولات، نجاحات دينية، وإبداعات عالمية، ونحول التحديات لفرص إيجابية، واصفا قرار مجلس الوزراء الموقر، بأنه قرار حكيم عظَّم دور رئاسة الشؤون الدينية، وعضَّد مسارها؛ لإبراز الجهود الدينية.
وكشف رئيس الشؤون الدينية أن محور تعزيز دور الأنسنة الدينية لتحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، في جميع المجالات الدينية، والدروس العلمية، وتحفيظ القرآن سيكون محوراً أساسيا في الاستراتيجيات والمبادرات الدينية .
وأكد على أهمية استثمار التقانة والذكاء الاصطناعي لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية ونشر الهدايات وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.