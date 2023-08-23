السديس: عظموا قيم الاعتدال وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا

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أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية تعظيم دور مؤذني وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وإبراز مكانتهم الدينية.
وأوضح رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء مع مؤذني المسجد النبوي، أن رئاسة الشؤون الدينية تعكف لإعداد خطط استراتيجية مستقبلية دينية نوعية لتعزيز دور المؤذنين لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم مسديا الشكر لولاة الأمر الميامين على ما يلقاه مؤذنو وكالة الشؤون الدينية في المسجد النبوي من العناية والاهتمام والرعاية الكريمة.
وخاطب رئيس الشؤون الدينية مؤذني المسجد النبوي قائلاً: “عظموا قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وعضدوا الرحلة الإيمانية للقاصدين وأثروا تجربة القاصدين وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا والعمل على المشتركات الإسلامية والإنسانية”.
وتحدث رئيس الشؤون الدينية عن ما جعله الله من مكانة عالية ومنزلة كريمة لمؤذن المسجد النبوي الشريف والاصطفاء بالأذان به، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء لنقل اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين الحرمين لرئاسة الشؤون الدينية يجسد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لمهام الأئمة والمؤذنين ودورهم المحوري في بث رسالة الإسلام المعتدل للعالم.