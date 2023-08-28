السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

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حث رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤذني المسجد الحرام على إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة ومبادئه الوسطية المُثلى، مؤكدًا أن مؤذني المسجد الحرام لهم الرتبة العلية، والمكانة الدينية السنية؛ إذ جمعوا بين شرف الأذان من أشرف المكان، وهم محل حفاوة وتقدير ولاة الأمر.
وأكد رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء عقده مع مؤذني المسجد الحرام أن رئاسة الشؤون الدينية شرعت في إعداد خطط إستراتيجية دينية؛ تواكب رؤية المملكة المباركة 2030؛ لتعزيز دور المؤذنين، وتوسعة مهامهم الدينية، متوافقة مع أهداف الرئاسة في وصول رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم.
واوضح إن قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات شؤون الأئمة والمؤذنين لرئاسة الشؤون الدينية؛ يجسد العناية الكبيرة من القيادة الرشيدة، لمهام الأئمة والمؤذنين، ودورهم الجوهري في نشر رسالة الحرمين الدينية عالميًّا.
وتابع قائلًا: إن الحرمين مبعث انطلاق النور، وموئل الهدايات، ومنهما بزغ فجر الإسلام، ومن جنباتهما انبثق عبق الإنسانية برسالة السَّلام والتسامح والتعايش.
وأردف: إن رسالة الشؤون الدينية تتمحور في نشر العقيدة السمحة، ومنهج الإسلام الوسطي، وبث قيم التسامح والاعتدال، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.