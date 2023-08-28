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حثهم على إثراء التجربة للقاصدين ونشر قيم التسامح والوسطية

السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
السديس لمؤذني المسجد الحرام: عظموا رسالة الحرمين الدينية عالميًّا
المواطن - فريق التحرير

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حث رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، مؤذني المسجد الحرام على إثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة ومبادئه الوسطية المُثلى، مؤكدًا أن مؤذني المسجد الحرام لهم الرتبة العلية، والمكانة الدينية السنية؛ إذ جمعوا بين شرف الأذان من أشرف المكان، وهم محل حفاوة وتقدير ولاة الأمر.

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خطط إستراتيجية دينية

وأكد رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء عقده مع مؤذني المسجد الحرام أن رئاسة الشؤون الدينية شرعت في إعداد خطط إستراتيجية دينية؛ تواكب رؤية المملكة المباركة 2030؛ لتعزيز دور المؤذنين، وتوسعة مهامهم الدينية، متوافقة مع أهداف الرئاسة في وصول رسالة الحرمين الوسطية إلى العالم.

نشر رسالة الحرمين الدينية

واوضح إن قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات شؤون الأئمة والمؤذنين لرئاسة الشؤون الدينية؛ يجسد العناية الكبيرة من القيادة الرشيدة، لمهام الأئمة والمؤذنين، ودورهم الجوهري في نشر رسالة الحرمين الدينية عالميًّا.

وتابع قائلًا: إن الحرمين مبعث انطلاق النور، وموئل الهدايات، ومنهما بزغ فجر الإسلام، ومن جنباتهما انبثق عبق الإنسانية برسالة السَّلام والتسامح والتعايش.

وأردف: إن رسالة الشؤون الدينية تتمحور في نشر العقيدة السمحة، ومنهج الإسلام الوسطي، وبث قيم التسامح والاعتدال، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.

 

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