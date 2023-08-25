السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر هذه البلاد المباركة؛ كونه منهج حياة ومصدر نظام على أوامره يسيرون ومن نوره يقتبسون.

وقـال رئيس الشؤون الدينية: إن إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المسجد الحرام يعكس عناية القيادة الرشيدة بكتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره، وتَشْجيع النشء على الإقبال عليه حِفْظًا وأداءً، وتجويدًا وتفسيرًا.

وأشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسابقة وإقامتها في رحاب المسجد الحرام، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام القيادة بالقرآن وتشجيع حملته، منوهًا بمَا تنعم به بلادنا المباركة من أمن واستقرار بفضل رعايتها للقرآن والسنة عمَلًا وتطبيقًا.