Icon

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا Icon أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة Icon ظاهرة فلكية فريدة في مصر الأحد Icon فوز ثمين لـ التعاون ضد أبها بهدف Icon الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك Icon مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات Icon ألعاب نارية وطائرات درونز تضيء سماء بوليفارد الرياض Icon إكواس لقادة الانقلاب في النيجر: لم يفت الأوان Icon هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن Icon السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشاد بإقامة المسابقة في رحاب المسجد الحرام

السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر هذه البلاد المباركة؛ كونه منهج حياة ومصدر نظام على أوامره يسيرون ومن نوره يقتبسون.

وقـال رئيس الشؤون الدينية: إن إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المسجد الحرام يعكس عناية القيادة الرشيدة بكتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره، وتَشْجيع النشء على الإقبال عليه حِفْظًا وأداءً، وتجويدًا وتفسيرًا.

قد يهمّك أيضاً
زيلينسكي وزوجته في قمرة قيادة مقاتلة إف 16

زيلينسكي وزوجته في قمرة قيادة مقاتلة إف 16

اللقطات الأولى لانفجار المطار العسكري الروسي بعد الهجمات الأوكرانية

اللقطات الأولى لانفجار المطار العسكري الروسي بعد الهجمات الأوكرانية

وأشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسابقة وإقامتها في رحاب المسجد الحرام، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام القيادة بالقرآن وتشجيع حملته، منوهًا بمَا تنعم به بلادنا المباركة من أمن واستقرار بفضل رعايتها للقرآن والسنة عمَلًا وتطبيقًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم