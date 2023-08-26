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لإثراء التجربة الدينية لقاصدي المسجد الحرام

السديس: نقلة نوعية لتعزيز مهام شؤون الأئمة

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
السديس: نقلة نوعية لتعزيز مهام شؤون الأئمة
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام، ستشهد نقلة نوعية؛ لتعزيز المهام الدينية، بهدف تعظيم رسالة الحرمين العالمية، المرتكزة على الوسطية والاعتدال، وقيم التسامح.

إعداد استراتيجية نوعية

وقال رئيس الشؤون الدينية في أول اجتماع عقده مع أئمة وخطباء المسجد الحرام أن الرئاسة تعكف على إعداد استراتيجية نوعية؛ لبلوغ المستهدفات الدينية، وتعزيز دور الأئمة والخطباء في بلوغ أثر الحرمين الشريفين الديني الإيجابي عالميًا.

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وأضاف أن استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وارتباطه تنظيميًا بالملك، يُعظِّم دور الرئاسة، ويصب في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورسالتهما الدينية.

إيصال رسالة الإسلام

وأكد الشيخ السديس أن رسالة الأئمة والخطباء، والدروس العلمية الدينية، محور أساسي؛ لنشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية ان رسالة الشؤون الدينية تتركز في إيصال رسالة الإسلام، وبثِّ قيَمه وثوابته، المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل بالشؤون الدينية، سيسهم -بإذن الله- في رفع جودة الدروس الدينية، والمحاضرات العلمية، المقدمة في الحرمين الشريفين.

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