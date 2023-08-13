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في أول لقاء بينهما بعد صدور الأوامر الملكية

السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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في أول لقاء بينهما بعد صدور قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية، زار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق والتكامل وتوطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

توطيد التعاون

وأكد الشيخ السديس خلال اللقاء على ضرورة توطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل الرئاسة العامة إلى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة.

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 خطوة إيجابية

ولفت إلى أن هذا القرار الحكيم يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما، مستطردًا أن فصل الشؤون الدينية لتتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطوة إيجابية تصب في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي دينيًا ويعكس حرص القيادة الحكيمة بالحرمين وقاصديهما والمعتمرين والزوار، ابتغاءً لوجه الله وأداء للأمانة العظيمة وفي سبيل عمارة وتطوير المسجد النبوي وتقديمُ أرقى الخدمات العصرية للزائرين استشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصّ الله به السعودية لرعاية الحرمين الشريفين.

وأضاف الشيخ السديس أن الجميع سيقدم العديد من الجهود الجليلة والمباركة والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة لتهيئة جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

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