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رافقه أئمة وخطباء المسجد الحرام

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته
المواطن - فريق التحرير

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حرص رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام، وهم الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، والشيخ الدكتور عبدالله الجهني، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري، على زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وذلك للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به أمس أثناء أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

واطمأن الشيخ السديس على صحة الشيخ المعيقلي، داعيًا الله أن يمن عليه بالشفاء والصحة.

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السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته

من جهته، أعرب الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لرئيس الشؤون الدينية وأصحاب الفضيلة على هذه البادرة، مؤكدًا أن سؤال الشيخ السديس واطمئنانه كان لها الأثر الطيب، مثمنًا حرصه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام يزورون الشيخ ماهر المعيقلي للاطمئنان على صحته

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