السديس يزور وكالة المسجد النبوي غدًا للاطمئنان على خطط شؤون الأئمة

يقوم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بزيارة للمدينة المنورة غدًا الأحد، لمتابعة سير أعمال الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، والاطمئنان على سير الخطط في وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين؛ وذلك في أول زيارة له بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسيطمئن رئيس الشؤون الدينية خلال الزيارة على مسار الدروس الدينية، والحلقات العلمية؛ لتحقيق أعلى المعايير للمستهدفات في المجالات الدينية.