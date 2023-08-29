Icon

جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي Icon ضبط مواطن و7 مقيمين لترويجهم المخدرات في تبوك والرياض Icon شيف سعودية تحول الأرز الحساوي إلى أطباق إيطالية عالمية Icon اكتشاف دودة حية طولها 8 سم في دماغ امرأة تصدم العلماء Icon حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين Icon نظام صندوق التنمية الزراعية يواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه Icon منصة إكس تعاقب حسابات تشتري المتابعين والمشاهدات Icon المنطقة اللوجستية في سبارك تبدأ عملياتها التشغيلية 2024 Icon مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية Icon السديس يطلع سماحة المفتي على الخطط الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بذل أقصى الجهود لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين

السديس يطلع سماحة المفتي على الخطط الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
السديس يطلع سماحة المفتي على الخطط الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد سماحة مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر، باستحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يوليها ولاة أمر هذه البلاد المباركة لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وقاصديهما دينيًا.

تعزيز رسالة الإسلام والحرمين

وأكد سماحة المفتي خلال لقائه برئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة بذل أقصى الجهود، لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يكشف آخر تطورات إصابة كريم بنزيما

الاتحاد يكشف آخر تطورات إصابة كريم بنزيما

قادة السعودية يبذلون الغالي والنفيس لإعمار الحرمين الشريفين

قادة السعودية يبذلون الغالي والنفيس لإعمار الحرمين الشريفين

وأوصى سماحته رئيس الشؤون الدينية، بضرورة تعزيز رسالة الإسلام الأصيلة، وقيم التسامح والوسطية، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء؛ على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وقاصديهما من العناية الدينية الدائمة.

وزار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس، سماحة المفتي بالرياض، وذلك في أول لقاء مع سماحته بعد تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

خطط واستراتيجيات متجددة

وأطلع السديس سماحة المفتي على الخطط النوعية، والاستراتيجيات الدينية المتجددة، والمتعلقة في بث رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبني قيم التسامح والاعتدال، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة، ومبادئه الأصيلة المعتدلة.

واستنار رئيس الشؤون الدينية بآراء وتوجيهات سماحة مفتي عام السعودية، حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، ونبذ الغلو والتطرف، والانحلال والإلحاد.

كما بحث مع سماحة المفتي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين، في المجالات الدعوية والتوعية والإرشادية والدروس الدينية.

وأبدى سماحة المفتي ترحيبه واستعداده على تعزيز الدور التكاملي بين هيئة كبار العلماء ورئاسة الشؤون الدينية؛ لإيصال رسالة الإسلام الوسطية للعالم، وتعظيم قيم التسامح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية