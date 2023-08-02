السد يتجاوز أهلي طرابلس ويتأهل في الصدارة

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انتهت، منذ قليل، مباراة السد ضد أهلي طرابلس الليبي، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بتحقيق الفريق القطري لفوز قاتل بهدف دون رد.
وبدأت مباراة السد ضد أهلي طرابلس التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، حيث ضغط الفريق القطري وبدا بشكل أفضل، ولكن أهدر لاعبوه العديد من الفرص لهز الشباك.
واستمر ضغط لاعبي الفريق القطري، لهز الشباك، ولكن تألق دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي طرابلس الليبي حرمه من التسجيل، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، دون خطورة حقيقية على المرميين، قبل أن ينجح باولو أوتافيو في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز السد ضد أهلي طرابلس بهدف نظيف.
ورفع الفريق القطري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليضمن التأهل إلى الدور التالي بصحبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الوصيف برصيد 4 نقاط.