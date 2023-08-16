السعودية تجمع الصيف والشتاء في وقت واحد

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أن السعودية جمعت بين فصلي الصيف والشتاء في وقت واحد بسبب مساحتها الشاسعة.

الصيف والشتاء في وقت واحد

ونشر المسند عبر حسابه على منصة “إكس” قائمة بدرجات الحرارة المسجلة ظهر أمس الثلاثاء في بعض المدن السعودية، قائلًا “هكذا حجم ومساحة السعودية عندما يجتمع الصيف والشتاء في وقت واحد”.

وأضاف “تخيل ما بين أعلى درجة حرارة (القيصومة 47.4م) وأقل درجة (خميس مشيط 31.4م) 16 درجة مئوية.. كالفرق بين الصيف والشتاء”.

وتابع قوله “علمًا بأن بعض المرتفعات لم تدخل في القائمة كالنماص والسودة والكثير من مرتفعات السروات والتي هي حتماً أقل حرارة”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.