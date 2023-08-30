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بعد إعلان حالة الطوارئ في عدة ولايات منها جورجيا وفرجينيا

السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا
المواطن - فريق التحرير

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دعت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المقيمين في بعض الولايات بأخذ الحيطة والحذر بسبب تداعيات العاصفة الاستوائية “إيداليا”.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات العاصفة الاستوائية “إيداليا“، تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية”.

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أرقام الطوارئ

ودعت السفارة المواطنين السعوديين للالتزام بتعليمات السلطات المحلية والاتصال على أرقامها التالية في حالة الطوارئ وهي:

202-746-3555

202-746-0666

202-746-9777

202-746-2888

 

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