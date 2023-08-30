السعودية تحذر مواطنيها بعدة ولايات أمريكية من العاصفة إيداليا

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دعت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المقيمين في بعض الولايات بأخذ الحيطة والحذر بسبب تداعيات العاصفة الاستوائية “إيداليا”.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة من تداعيات العاصفة الاستوائية “إيداليا“، تأمل السفارة من المواطنين الموجودين في ولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية”.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين للالتزام بتعليمات السلطات المحلية والاتصال على أرقامها التالية في حالة الطوارئ وهي:
202-746-3555
202-746-0666
202-746-9777
202-746-2888