السعودية تدعو العالم أجمع لمنهج الوسطية والاعتدال

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ إن مؤتمر تواصل وتكامل يجسد روح التعاون والتكاتف، والذي تدعو المملكة العربية السعودية من خلاله العالم أجمع لمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والعنف.

وأضاف آل الشيخ في كلمته، اليوم الأحد، خلال فعاليات المؤتمر أن “تواصل وتكامل” يجسد الوحدة الإسلامية، في التعاون والتشاور بين المسلمين.

وأكد أن المؤتمر يجسد المعنى العظيم للآية الكريمة:” “وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ”، وينطلق من المملكة العربية السعودية التي تبنت هذا المبدأ، منذ نشأتها على يد الإمام المجدد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، وهي تحمل رسالة الإسلام الصافية وتنشر مبادئ العدل والرحمة

نهضة عالمية

وأضاف أن السعودية تشهد نهضة عالمية وتقدمًا في كافة المجالات حتى أصبحت محط أنظار العالم، مؤكدًا تمسك المملكة بدينها وقيمها، داعية أجمع لهذا المنهج الذي يحمل الدعوة الوسطية ونبذ الغلو والتطرف والإلحاد، لافتا إلى أنهم اليوم بحاجة للاجتماع والتشاور والتعاون على البر والتقوى بما يخدم منهج الإسلام الوسطي المعتدل بسبب تصاعد خطابات العنف والتطرف وركوب جماعات من أهل الأهواء مناهج فاسدة أساءت لسماحة الإسلام وعدله.

فيديو | قال تعالى “وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ” وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: مؤتمر #تواصل_وتكامل يجسد روح التعاون والتكاتف#الإخبارية pic.twitter.com/yY0g6A8Imm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2023