السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم “صافر” والمقدر بـ(1.14) مليون برميل من النفط الخام.

تثمين الجهود الأممية

وجددت الوزارة تثمين المملكة جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم “صافر”، كما تقدر الدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم “صافر”؛ حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم “صافر”.

كما قدمت وزارة الخارجية الشكر لقيادة “تحالف دعم الشرعية في اليمن” على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية الخطة التشغيلية حتى الانتهاء من تفريغ الخزان العائم “صافر” بنجاح واقتدار.