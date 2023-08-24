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يُعقد في الرياض من 4 إلى 5 من سبتمبر المقبل

السعودية تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
السعودية تستضيف فعاليات مؤتمر “سيملس السعودية 2023”
المواطن - واس

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تحت رعاية محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، تستضيف المملكة فعاليات مؤتمر ومعرض ” سيملس السعودية” المُقرر عقده في الرياض خلال الفترة (4 – 5) من شهر سبتمبر المقبل، تحت شعار “نمكن لتبتكر”، وبشراكة إستراتيجية مع “المدفوعات السعودية”، وبمشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة، ويحتوي على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 450 متحدثاً من خبراء الشركات المحلية والعالمية.

وتأتي الشراكة الإستراتيجية من “المدفوعات السعودية” انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليمياً ودولياً وتأكيداً على ما تقوم به من أدوار محورية لمواكبة جهود البنك المركزي السعودي (ساما) بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو التحول الرقمي بالقطاع المالي.

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مؤتمر سيملس السعودية 2023

ومن المُقرر أن تُشارك “المدفوعات السعودية” خلال مؤتمر ومعرض سيملس المُقبل، بجناحٍ خاص تستعرض من خلاله أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها لمنظومة المدفوعات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة قياداتها كمتحدثين رئيسيين في جلسات النقاش وورش العمل، إلى جانب خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.

ويُعد مؤتمر ومعرض سيملس أحد أبرز الأحداث الدولية المُتخصصة في مجال المدفوعات، لكونه ملتقى يجمع خبراء ومتخصصي العالم في قطاع المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات بالإضافة إلى التسويق الرقمي، كما يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية بما يسهم في تنامي فرص التطوير والابتكار.

يذكر أن “المدفوعات السعودية” تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية في المملكة بتقديمها حلولاً تدعم أنظمة الدفع مثل “مدى”، “سريع”، “سداد” و”إيصال”، بشكلٍ آمن ومستدام، وتسعى إلى توفير أحدث الحلول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات، وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف مجالات المدفوعات الرقمية، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية التقنية المبتكرة لتطوير أنظمة مدفوعات متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى رقمنة المدفوعات.

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