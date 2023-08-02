السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب السودان نيفيز ردًا على كلوب: لم نأت للتقاعد وانتقلنا لدوري قوي الجماهير مُشيدة بـ الهلال: فوز وتأهل مستحق جزيرة الأسماك تستقطب الزوار مع انطلاق موسم الروبيان بالقطيف تمديد حساب المواطن يخفف آثار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية السد يتجاوز أهلي طرابلس ويتأهل في الصدارة 22.7 مليون زائر لفعاليات الترفيه في 120 مدينة سعودية الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية
كشف المتحدث باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، أن السعودية لا تزال ضمن معدلات درجات حرارة أقل من تلك المسجلة العام الماضي.
وقال القحطاني في تصريحات لقناة “العربية”، إن السعودية دخلت في شهر أغسطس الذي يعد الشهر الأعلى حرارة والأكثر سخونة في فصل الصيف، حيث تلامس درجات الحرارة الـ50 مئوية.
وتوقع أن تبقي درجات الحرارة في هذا المعدل خاصة على المناطق الشرقية من السعودية، لافتًا إلى مدينة الأحساء تتربع على عرش ارتفاع درجات الحرارة في مدن السعودية وتسجل 50 و51 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.
وأكد أنه حتى الآن لم تكسر السعودية حاجز درجات الحرارة التي تم تسجيلها العام الماضي، فتم تسجيل 51 درجة مئوية في الظل بمحافظة الأحساء لكن في العام الماضي تم تسجيل 53 مئوية على النعيرية.
ولفت إلى أن التطرف المناخي أصبح مصطلحًا علميًا وبلا شك يقلق، موضحًا أن هناك تقريرًا صادرًا عن منظمة الأرصاد العالمية يكشف أن مواقع من العالم ستكون غير قابلة لعيش بعض الكائنات الحية في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
#نشرة_الرابعة | متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني: لا نزال ضمن معدلات درجات حرارة أقل من تلك المسجلة العام الماضي @NCMKSA pic.twitter.com/Ny60oEXNPl
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 2, 2023
#نشرة_الرابعة | متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني: هناك مواقع من العالم ستكون غير قابلة لعيش بعض الكائنات الحية في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة @NCMKSA pic.twitter.com/81QoDx9466
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 2, 2023