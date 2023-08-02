السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي

كشف المتحدث باسم مركز الأرصاد حسين القحطاني، أن السعودية لا تزال ضمن معدلات درجات حرارة أقل من تلك المسجلة العام الماضي.

الشهر الأعلى حرارة

وقال القحطاني في تصريحات لقناة “العربية”، إن السعودية دخلت في شهر أغسطس الذي يعد الشهر الأعلى حرارة والأكثر سخونة في فصل الصيف، حيث تلامس درجات الحرارة الـ50 مئوية.

وتوقع أن تبقي درجات الحرارة في هذا المعدل خاصة على المناطق الشرقية من السعودية، لافتًا إلى مدينة الأحساء تتربع على عرش ارتفاع درجات الحرارة في مدن السعودية وتسجل 50 و51 درجة مئوية خلال الأيام الماضية.

وأكد أنه حتى الآن لم تكسر السعودية حاجز درجات الحرارة التي تم تسجيلها العام الماضي، فتم تسجيل 51 درجة مئوية في الظل بمحافظة الأحساء لكن في العام الماضي تم تسجيل 53 مئوية على النعيرية.

استمرار درجات الحرارة

ولفت إلى أن التطرف المناخي أصبح مصطلحًا علميًا وبلا شك يقلق، موضحًا أن هناك تقريرًا صادرًا عن منظمة الأرصاد العالمية يكشف أن مواقع من العالم ستكون غير قابلة لعيش بعض الكائنات الحية في حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

#نشرة_الرابعة | متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني: لا نزال ضمن معدلات درجات حرارة أقل من تلك المسجلة العام الماضي @NCMKSA pic.twitter.com/Ny60oEXNPl — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 2, 2023