السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس

تسعى السعودية لتوسيع قدراتها الدفاعية بامتلاك أحدث الطرازات لأنظمة الدفاع الجوي العالمية، وهو ما يقودها نحو جهود حثيثة للانضمام إلى تحالف عالمي لبناء طائرات مقاتلة من نوع “تيمبيست”.

تحالف دولي لتصنيع طائرات قتالية

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقريرها السبت، أن المملكة العربية السعودية تسعى للانضمام إلى تحالف يضم المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا من أجل مشروع لبناء طائرات مقاتلة جديدة ومتقدمة من نوع “تيمبيست” وهي طائرات الجيل السادس.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين لم تحدد هويتهم، أن دفع الرياض للشراكة في تحالف دولي لصناعة الجيل الجديد من الطائرات الحربية المقاتلة، أو ما يطلق عليها طائرات الجيل السادس “تيمبيست”.

مساهمة السعودية في مشروع الطائرات

وأكدت صحيفة التايمز اليابانية، أن السعودية قدمت طلبًا لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أثناء زيارته إلى جدة في يوليو / تموز الماضي، للانضمام إلى التحالف الدولي لتصنيع الطائرات.

وأوضحت الصحيفة اليابانية، أن طوكيو أنهت حظرًا دام عقودًا على صادرات الأسلحة في عام 2014، وأنها تستهدف بناء طائرات مقاتلة متقدمة وقابلة للتصدير بحلول عام 2035. ويمكن أن تقدم المملكة العربية السعودية مساهمة مالية كبيرة في المشروع، والتي تقدر تكلفته بعدة مليارات من الدولارات، وربما تقدم بعض المساعدة الهندسية، وفقًا للصحيفة اليابانية.

ترحيب بريطاني بانضمام السعودية

وتجد المشاركة السعودية المحتملة ترحيبًا كبيرًا من بريطانيا وإيطاليا، ولا سيما أنها ستشمل مساهمة مالية كبيرة محتملة من السعودية في المشروع الذي تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات. كما يشمل العرض السعودي المساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع.

وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع لصحيفة “فايننشال تايمز” إن لندن تمتلك شراكة استراتيجية مع الرياض، وحريصة بشدة على تعميق العمل في المشروع، وتحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن.

أهمية طائرات تيمبيست القتالية

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الطائرة الجديدة “تيمبيست” تتميز بقدرات دفاعية وقتالية هائلة، إذ تفوق سرعة الصوت، إضافة إلى أنها مزودة بأسلحة ليزر متطورة، ومنظومة اتصالات محصنة، كما أنها مزودة ببرامج للذكاء الاصطناعي.

ويمكن تزويد الطائرة الجديدة بمحركين، وأجنحة “دلتا” القادرة على حمل صواريخ تفوق سرعة الصوت، كما يجري توظيف نظام طاقة ودفع من إنتاج شركة رولز رويس، يتميز بتطوره الفائق، يؤهله لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربية، بما يكفي لتشغيل أسلحة الليزر.

دعوة ولي العهد لزيارة بريطانيا

يذكر أن مصدر مسؤول بالحكومة البريطانية، أكد في وقت سابق أنه تم توجيه دعوة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل زيارة لندن وتوسيع العلاقات بين بريطانيا والسعودية، ولفت المصدر إلى أن الزيارة مرتقبة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وتشير الدعوة إلى رغبة المملكة المتحدة في جذب الاستثمار السعودي وتعميق العلاقات مع الرياض بعد خمس سنوات من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.