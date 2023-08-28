الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم النصر يُنهي صفقة عبدالله العمار اليوم السعودية تشارك في 19 لعبة بـ دورة الألعاب الآسيوية جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز جيمس بينغ: الاتحاد يُقدم عرضًا بـ150 مليون يورو لضم صلاح إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على الليث والقنفذة توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال اتفاق جيرارد يبحث عن فوز غائب ضد الهلال
أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الاثنين، عن قائمة الرياضات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022”.
ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر؛ بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.
ويمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي؛ كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، والتجديف.
كما تتضمن قائمة الرياضات السعودية في “هانغتشو 2022″، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف، والرياضات الإلكترونية.
وتواصل المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، استعداداتها لانطلاق المسابقة، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، من أجل تحقيق إنجازات رياضية.
ونجحت السعودية في تحقيق 61 ميدالية طوال مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية منذ نسخة بانكوك عام 1978، بواقع 25 ميدالية ذهبية، 13 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية.
وحققت السعودية ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982، فضية وحيدة في سيئول 1986، برونزية واحدة في بكين 1990، 9 ميداليات في هيروشيما 1994 “ذهبية، 3 فضيات و5 برونزيات”.
ونالت 9 ميداليات في بوسان 2002 “7 ذهبيات، فضية وبرونزية”، 14 ميدالية في الدوحة 2006 “8 ذهبيات و6 برونزيات”، 13 ميدالية في غونزو 2010 “5 ذهبيات، 3 فضيات و5 برونزيات”، 7 ميداليات في إنشون 2014 “3 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزية”، و6 ميداليات في جاكرتا 2018 “ذهبية، فضيتين و3 برونزيات”.
● هانغتشو 📍
● 19 لعبة 🎽
💡| إليكم قائمة الرياضات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية #هانغتشو2022 🤩#السعودية_في_الأسياد pic.twitter.com/Mct5JjE18k
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) August 28, 2023