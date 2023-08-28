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السعودية تشارك في 19 لعبة بـ دورة الألعاب الآسيوية

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٨ مساءً
السعودية تشارك في 19 لعبة بـ دورة الألعاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الاثنين، عن قائمة الرياضات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية “هانغتشو 2022”.

دورة الألعاب الآسيوية

ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر؛ بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

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هانغتشو 2022
شعار هانغتشو 2022

السعودية تشارك في 19 لعبة

ويمثل السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي؛ كرة القدم، كرة السلة 5×5، كرة اليد، ألعاب القوى، الفروسية، السهام، المبارزة، الرماية، والتجديف.

شعار هانغتشو 2022
شعار هانغتشو 2022

كما تتضمن قائمة الرياضات السعودية في “هانغتشو 2022″، المصارعة، الملاكمة، التايكوندو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكوراش، كرة الطاولة، التنس، الجولف، والرياضات الإلكترونية.

وتواصل المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، استعداداتها لانطلاق المسابقة، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، من أجل تحقيق إنجازات رياضية.

شعار هانغتشو 2022
شعار هانغتشو 2022

61 ميدالية سعودية

ونجحت السعودية في تحقيق 61 ميدالية طوال مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية منذ نسخة بانكوك عام 1978، بواقع 25 ميدالية ذهبية، 13 ميدالية فضية و23 ميدالية برونزية.

وحققت السعودية ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982، فضية وحيدة في سيئول 1986، برونزية واحدة في بكين 1990، 9 ميداليات في هيروشيما 1994 “ذهبية، 3 فضيات و5 برونزيات”.

ونالت 9 ميداليات في بوسان 2002 “7 ذهبيات، فضية وبرونزية”، 14 ميدالية في الدوحة 2006 “8 ذهبيات و6 برونزيات”، 13 ميدالية في غونزو 2010 “5 ذهبيات، 3 فضيات و5 برونزيات”، 7 ميداليات في إنشون 2014 “3 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزية”، و6 ميداليات في جاكرتا 2018 “ذهبية، فضيتين و3 برونزيات”.

 

 

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