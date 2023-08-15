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تضخمت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار

السعودية تشتري الآلاف من رقائق “إنفيديا” لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
السعودية تشتري الآلاف من رقائق “إنفيديا” لتعزيز برامج الذكاء الاصطناعي
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سعت المملكة العربية السعودية لشراء الآلاف من رقائق “إنفيديا” عالية الأداء؛ وذلك لتعزيز طموحاتها في بناء برامج الذكاء الاصطناعي الذي تم دخوله رسميًّا البلاد.

تنافس عالمي على رقائق إنفيديا

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقريرها: إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما أحدث اللاعبين الذين يتطلعون إلى اقتناص المزيد من رقائق Nvidia لتعزيز طموحاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انضمتا إلى قائمة التنافس على شراء شرائح إنفيديا مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والصين.

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ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن السعودية تسعى لكي تصبح لاعبًا رئيسيًّا في الذكاء الاصطناعي من خلال شراء الآلاف من وحدات معالجة الرسوم (GPU) من Nvidia، والتي تعتبر حيوية في تعزيز طفرة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت الأسواق هذا العام.

تنافس مع الصين وماسك

اشترت المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 3000 من رقائق H100 من Nvidia بسعر 40.000 دولار للقطعة الواحدة، بينما طلبت الإمارات مجموعة جديدة من أشباه الموصلات لتشغيل نموذجها اللغوي الكبير، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

تواجه السعودية منافسة من جميع أنحاء العالم، حيث انضمتا إلى السباق على أسهم Nvidia جنبًا إلى جنب مع الصين وإيلون ماسك.

أهمية رقائق إنفيديا

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن أربعة عمالقة التكنولوجيا الصينيين، بما في ذلك مؤسسة علي بابا وتيك توك، أمروا بشراء ما قيمته 5 مليارات دولار من وحدات “إنفيديا” وسط مخاوف متزايدة من أن إدارة بايدن ستقيد قريبًا وصولهم إلى الصادرات الأمريكية الخاصة بتكنولوجيا الشرائح الإلكترونية إنفيديا.

وفي الوقت نفسه، فإن رجل الأعمال الملياردير ماسك حريص أيضًا على التكنولوجيا، حيث اشترى الآلاف من الرقائق لمشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص به xAI، حسبما أفاد موقع Insider في إبريل الماضي.

نقص في المعروض العالمي

ذكرت Insider في يونيو أن وحدات معالجة الرسوميات Nvidia تعاني بالفعل من نقص في المعروض العالمي، كما أصبحت مكلفة للغاية- لدرجة أن أصحاب رؤوس الأموال المغامرة بدأوا في شرائها مباشرة لشركات محافظهم.

تضاعف سعر سهم Nvidia ثلاث مرات تقريبًا هذا العام، حيث يراهن المستثمرون على أن رقائقها المرغوبة ستلعب دورًا رئيسيًّا في دفع ثورة الذكاء الاصطناعي. وقد تضخمت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.

الذكاء الاصطناعي في السعودية

وفي سياق متصل، ما زالت تواصل الهيات السعودية تقدمها في برامج الاصطناعي، حيث تواصل ألف امرأة يمثلنَ 28 دولة تدريبهن في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الأولى من برنامج Elevate الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالتعاون مع شركة Google Cloud كأول برنامج من نوعه في العالم يستهدف على مدى خمسة أعوام تدريب أكثر من 25 ألف امرأة من مختلف الدول في المجالات التقنية المتقدمة.

وتستغرق المرحلة الأولى من البرنامج التي بدأت في مطلع شهر مايو 2023م قرابة أربعة أشهر يمر خلالها المتدربات بأربعة مستويات تدريبية مختلفة، تُقدم جميعها عن بعد، باستخدام طرق تعلُّم متنوعة وشاملة منها: نهج التعلم المُدمج، والدروس المُسجلة، ومعامل التدريب الذاتي، والتعلم القائم على المجموعات والتعلم المتزامن، والندوات المفتوحة والدورات الافتراضية، وكذلك التعلم العملي كالمعامل المتقدمة والمشاريع التخصصية.

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