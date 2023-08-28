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انخفاض تدريجي حتى نهاية سبتمبر

السعودية تشهد آخر موجات الحر خلال هذا العام

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
السعودية تشهد آخر موجات الحر خلال هذا العام
المواطن - فريق التحرير

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة لليوم في المنطقة الشرقية بـ47 درجة مئوية، مؤكدًا أن هذه هي آخر موجات حر هذا العام.

سحب ركامية وأمطار

وقال العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن السعودية تشهد سماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على كل من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومحافظة جدة، مع سحب ركامية رعدية ممطرة تتسم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مستمرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية في عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة حتى الـ 24 ساعة القادمة لتمتد حتى الأجزاء الشرقية بمكة.

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آخر موجات الحر

وأضاف أن اليوم سجلت السعودية أعلى درجة حرارة وذلك في الأحساء والدمام بـ47 مئوية، متوقعًا أن تبقى درجات الحرارة حول هذا المعدل.

وأشار إلى أن هذه آخر موجات حر تؤثر على أجواء المملكة خلال هذا العام، لتعاود درجات الحرارة انخفاضها التدريجي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

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