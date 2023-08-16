خطوة تفصل الهلال عن ضم ميتروفيتش ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون انطلاق الدوري السعودي للسيدات 13 أكتوبر السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات في ليبيا العدل تتيح خدمة طلب مترجم عبر بوابة ناجز مباراة الشباب والأخدود الأكثر دقائق لعب فعلي الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي قتل والده خنقًا ومثّل بجثته في الرياض لقطات لإعصار قمعي ضخم في المدينة المنورة سحب قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل
أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.
كما تدعو المملكة الأطراف الليبية كافة إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي الشقيق بما يحافظ على المكتسبات الوطنية، مطالبةً الأطراف كافة بالالتزام بالقرارات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.