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دعت لضبط النفس وتغليب مصلحة الشعب

السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات في ليبيا

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات في ليبيا
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.
كما تدعو المملكة الأطراف الليبية كافة إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي الشقيق بما يحافظ على المكتسبات الوطنية، مطالبةً الأطراف كافة بالالتزام بالقرارات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

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