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نجم الشعرى يظهر بوضوح حاليًّا

السعودية تعيش آخر أيام شدة الحرارة والرطوبة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
السعودية تعيش آخر أيام شدة الحرارة والرطوبة
المواطن - فريق التحرير

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قال الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق: إن السعودية تشهد حاليًّا آخر أيام شدة الحرارة والرطوبة، مشيرًا إلى أنه بعد 16 يومًا تتحسن الأجواء.

شدة الحرارة

وقال الزعاق في منشور عبر منصة إكس، تعليقًا على مقطع فيديو لفقرة برنامجه على قناة العربية: نعيش آخر أيام شدة الحرارة والرطوبة، وبعد 16 يومًا نبدأ نحس بتحسن الأجواء من آخر الليل مع نهاية موسم الخامس والذي يقال فيه: البل تشكي الخامس ليل ومد ونهار شامس.

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نجم الشعرى

وأضاف الباحث في الطقس والفلك خلال مقطع الفيديو، أنه خلال هذه الأيام نبدأ نشاهد وبشكل واضح نجمًا لامعًا وواضحًا في الجهة الجنوبية وبين غروب الشمس، وهو نجم الشعرى، وظهوره يعني قرب موسم القيط، وكثرة الثمار وغزارة الرطوبة على السواحل بالليل، وشدة سطوع الشمس، ومن ثم دخول موسم الخامس.

 

 

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