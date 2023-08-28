السعودية تقارن بين عرضين صيني وفرنسي لـ الطاقة النووية

تدرس السعودية عرضين أحدهما صيني والثاني فرنسي من أجل بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها روسيا أيضًا.

عرض فرنسي وآخر صيني

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقريرها: إن السعودية تفاضل بين عرضين صيني وفرنسي للطاقة النووية في محاولة للابتعاد عن الولايات المتحدة، فيما يقول التقرير: إن العرضين يختصان بالحصول على امتياز بناء محطة للطاقة النووية،

ويضيف التقرير أن الإصرار الأمريكي على فرض قيود على التقنية النووية التي تحصل عليها السعودية جعل الأخيرة تسعى للحصول على عروض من أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين وروسيا وفرنسا.