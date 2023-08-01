حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية تصرف إنساني من كريم بنزيما تجاه طفل بالملعب السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار سفارة الصين تحتفل بمرور 96 عامًا على تأسيس جيش التحرير الشعبي سالم الدوسري: سنقاتل لاستعادة ثقة جماهير الهلال صفقة ساديو ماني تُعجل برحيل نجم نادي النصر أمام الملك سلمان.. عدد من السفراء المعينين يؤدون القسم جورجي جيسوس: سندخل مباراة الوداد للصعود ثاني قمر عملاق يزين سماء السعودية الليلة أزمة لـ الاتحاد بسبب فابينيو وكانتي وطارق حامد
بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.
يأتي ذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين السعودية واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.