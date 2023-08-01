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لسد عجز الموازنة الخاصة بالحكومة

السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار
المواطن - واس

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بتوجيهات وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت السعودية عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1,2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية.

يأتي ذلك انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين السعودية واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي.

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