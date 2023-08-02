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لا يمكن الذهاب إلى أي مكان بالعالم بدون النفط السعودي

السعودية تقود عجلة الاستثمار العالمية بأرباح تصل لـ 3.2 تريليون دولار

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ صباحاً
السعودية تقود عجلة الاستثمار العالمية بأرباح تصل لـ 3.2 تريليون دولار
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يمتلك السعوديون أكبر احتياطي نفطي بالعالم، مما يمنحهم قوة ونفوذًا هائلًا، فلا يستطيع أحد في العالم التحرك بعجلة قيادته بدون النفط السعودي، لذلك تمتلك المملكة العربية السعودية الشركة الأكثر ربحية في تاريخ العالم “أرامكو”.

تدفق الاستثمارات العالمية نحو السعودية

وقال تقرير مجلة “فورتشن” الأمريكية، المختصة بمجال ريادة الأعمال: إن تدفق الاستثمارات للسعودية سيصل ذروته ليصبح بقيمة 3.2 تريليون دولار للاستثمار بحلول عام 2030.

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وكان من الصعب على رجال الأعمال المشاركين في معرض VivaTech بباريس، أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا في أوروبا، تفويت فرصة التعرف على المشروعات المتاحة ضمن الجناح السعودي تحت شعار “استثمر في السعودية”.

دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط 

أكثر الفرص الربحية في السعودية

في غضون ذلك، يرسم المسؤولون وقادة الأعمال السعوديون صورة مضيئة تمامًا، ويصورون البلاد على أنها تشهد فترة مزدهرة وحديثة من ريادة الأعمال، حيث وصل معد نمو الاقتصاد السعودي 8.7% في العام الماضي وهو الأسرع بين اقتصاديات مجموعة العشرين، حيث تقدم الرياض بعضًا من أكثر الفرص التجارية ربحًا في أي مكان.

يقول ديفيد رونديل، الدبلوماسي الأمريكي السابق لدى المملكة العربية السعودية في تصريحات لمجلة “فورتشن”: “يمكن للسعوديين تشغيل الإنتاج وإيقافه بأمر منهم”. ويضيف: “فإن السعوديين الأشخاص الوحيدون الذين يحتفظون بفائض كبير من النفط، وهذا ما يمنح السعوديين قدرًا هائلًا من النفوذ السياسي في العالم”.

لا يمكن الذهاب إلى أي مكان بدون السعوديين

ومنذ أشهر، خفضت مجموعة منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 دولة، والتي تعد المملكة العربية السعودية اللاعب المهيمن فيها، مبيعات النفط العالمية بمقدار 2 مليون برميل يوميًّا.

من جهته، يقول جيم كرين، محلل الطاقة في الشرق الأوسط في معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن: “لا يزال النفط يشغل ما يقرب من 95% من وسائل النقل حول العالم، وهو ما يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى أي مكان في العالم بدون السعوديين”.

الاستثمارات السعودية في التكنولوجيا الخضراء

وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة للسعودية، فإن البلاد تنفق المليارات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتسعى إلى استخدامات جديدة للنفط والغاز، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، وكلاهما من الصادرات المستقبلية المربحة. ستحتاج هذه الإستراتيجية إلى شركاء وعملاء عالميين- خاصة في الغرب. ويبدو أن العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية حريصة على الغوص فيها.

وأفاد التقرير الاقتصادي للمجلة الأمريكية، بأنه يتم تمويل مشاريع التكنولوجيا الخضراء السعودية بسخاء، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى أرباح أرامكو الضخمة التي تقود هذه الاستثمارات الضخمة.

تأثير عالمي هائل للسعودية

وبفضل رؤية 2030، لتنويع مصادر الدخل السعودي، نجحت الرياض في إبرام عدد من الصفقات الناجحة برعاية صندوق الاستثمارات العامة، ومنها شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والتعاقد مع اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو لصالح نادي النصر، ثم كريم بنزيما للعب في الدوري المحلي، وتحاول المملكة العربية السعودية استقطاب المزيد من النجوم الدوليين أيضًا، حسبما أفادت “نيويورك تايمز”.

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