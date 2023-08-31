Icon

إعصار إيداليا يبتلع منزلًا في فلوريدا ولقطات توثق Icon نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية Icon اليابان تزيد قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية Icon أزمة عانى منها كاراسكو في صغره Icon 22 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسات الحكومية عام 2022 Icon وزير الصناعة: نستهدف أن تكون السعودية شريكًا أساسيًّا لتوريد المعادن في العالم Icon الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة Icon توقعات برياح وأتربة على الشرقية غدًا Icon المجلس العسكري يأمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في النيجر Icon السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طلبت الاستغاثة بعد إصابة أحد أفراد طاقمها

السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت قناة العربية، أن السعودية استجابت لنداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر.

الطاقم إيراني

ولفتت القناة إلى أن السفينة التي طلبت الاستغاثة من السعودية طاقمها إيراني.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

لاعبو الهلال السعودي يتألقون في دوري روشن

لاعبو الهلال السعودي يتألقون في دوري روشن

سبب الاستغاثة

وأوضح مراسل قناة العربية، أن السفينة التي تحمل علم إيران طلبت استغاثة من السعودية بعد إصابة أحد أفرادها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم