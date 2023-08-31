السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر

أفادت قناة العربية، أن السعودية استجابت لنداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر.

الطاقم إيراني

ولفتت القناة إلى أن السفينة التي طلبت الاستغاثة من السعودية طاقمها إيراني.

سبب الاستغاثة

وأوضح مراسل قناة العربية، أن السفينة التي تحمل علم إيران طلبت استغاثة من السعودية بعد إصابة أحد أفرادها.