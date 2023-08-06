السعودية تمنح التأشيرات الإلكترونية لـ 8 دول جديدة

أعلنت وزارة السياحة أن المملكة تستقبل العالم من خلال التوسع في منح تأشيرات الزيارة لثماني دول جديدة، وتيسّر إجراءات إصدارها إلكترونيًّا أو عند منافذ المملكة؛ لتُقدم تجربة سياحية لا تُنسى.

تفاصيل القرار

وأوضحت السياحة عبر تويتر، أن بإمكان حاملي جنسية ٨ دول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية أو عند الوصول لأحد منافذ المملكة.

وتُمكن التأشيرة حاملي جنسية هذه الدول من السياحة والعمرة والأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء.

ولفتت وزارة السياحة إلى أنه يجب الالتزام بمدة الإقامة المحددة في تأشيرة السفر، مشددةً على أن تجديد التأشيرة غير متاح إلا بعد انتهاء صلاحيتها.

والدول المستهدفة هي: أذربيجان وألبانيا وأوزباكستان والمالديف وجنوب إفريقيا وجورجيا وطاجستان وقيرغرستان.