السعودية ستحدث تغييرًا جذريًّا بكرة القدم عبر صفقات دوري أبطال أوروبا

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تهتم المملكة العربية السعودية بالمناقشات حول الانضمام إلى أفضل بطولة لأندية كرة القدم في أوروبا، وهي دوري أبطال أوروبا، حيث تنفق الرياض مئات الملايين من الدولارات لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم وإحداث تغيير جذري في هذه الرياضة.
تُبدي السعودية اهتمامًا بالنقاشات الدائرة حول المشاركة في أهم بطولة لأندية كرة القدم في أوروبا وهو دوري أبطال أوروبا، فيما تنفق المملكة مئات الملايين من الدولارات لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم، وإحداث تغيير جذري في اللعبة.
قال كارلو نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، في مقابلة مع “بلومبرغ”: “نحاول أن نكون مختلفين، لذا؛ فإنَّ أي نوع من التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري سيكون محلَ ترحيب”.
أضاف أن الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، ما يزال ملتزمًا تمامًا بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، المنافسة الأولى لأندية القارة، موضحًا أن أي محادثات بخصوص انضمام فرق الدوري السعودي إلى دوري أبطال أوروبا ستكون على الأرجح بين منظّمها، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم.
يضم أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عددًا قليلًا من الدول غير الأوروبية، بما في ذلك كازاخستان، التي يمكن لأنديتها المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
أنفقت الأندية السعودية نحو 650 مليون دولار في الأشهر القليلة الماضية على ضم لاعبين من بينهم كريم بنزيمة من “ريال مدريد”، ونيمار البرازيلي من “باريس سان جيرمان”، وجوردان هندرسون قائد “ليفربول”.
حاولت المملكة جذب الأرجنتيني ليونيل ميسي بحزمة رواتب ضخمة، لكنه اختار الانضمام إلى “إنتر ميامي” في الولايات المتحدة بدلًا من ذلك.
وأفادت تقارير حديثة أن نادي اتحاد جدة السعودي يرغب في شراء النجم المصري محمد صلاح.
قال نهرا، الذي عمل سابقًا في شركة “وورلد ريسلينغ إنترتينمنت” ( World Wrestling Entertainment ): “نفعل كل ما يلزم لجلب هؤلاء اللاعبين إلى السعودية. وهذا لا يعني أن هذه ميزانية مفتوحة. لكن لا يمكننا تقييد أنفسنا إذا أردنا جلب بعض أفضل المواهب إلى هنا. علينا أن ندفع الأسعار الجارية لإحضارهم إلى هنا”.
وأضاف: “لكن شراء مثل هؤلاء اللاعبين البارزين يسلط الضوء على الطموحات الكبرى للمملكة بينما تتطلّع إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط فحسب، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في كل شيء من الرياضة إلى المدن الجديدة والسيارات الكهربائية.
بذل الدوري السعودي للمحترفين جهودًا كبيرةً العام الماضي لجذب المزيد من الرعاة وتوقيع صفقات بث مع شركات إعلامية دولية. قال نهرا: إن مبارياته تُبث الآن في نحو 140 دولة، وزادت إيرادات البث 650% منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو من “مانشستر يونايتد” في أواخر العام الماضي.
أضاف: أنها “ليست عائدات ضخمة لتمويل جميع الأنشطة التي لدينا، لكنها بالتأكيد حراك مهم”.