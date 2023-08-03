السعودية لبنى العليان تتصدر تصنيف أغنى العائلات العربية 2023

تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 عائلية عربية في عام 2023، فيما جاءت السعودية لبنى العليان في صدارة ذلك التصنيف، كما أنها المرأة العربية الوحيدة بالقائمة.

قائمة فوربس لأغنى العائلات العربية 2023

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كان لديهما أكبر عدد من الشركات المدرجة بعدد إجمالي 33 و29 من بين قائمة تضم أغنى 100 عائلة عربية، فقد احتلت مجموعة منصور المصرية المركز الأول، واحتلت مجموعة الفطيم الإماراتية المرتبة الثانية، واحتلت شركة العليان للتمويل السعودية، المركز الثالث.

وفيما يلي أهم وأغنى 10 شركات عائلية عربية في قائمة فوربس لعام 2023:

1 – مجموعة منصور (مصر)

2 – مجموعة الفطيم الإمارات العربية المتحدة

3 – شركة العليان للتمويل (السعودية)

4 – الغرير للاستثمار (الإمارات)

5 – ماجد الفطيم القابضة (الإمارات العربية المتحدة)

6- عبد اللطيف جميل (السعودية)

7 – مجموعة المهيدب (السعودية)

8 – سدكو القابضة (السعودية)

9 – مجموعة الغرير (الإمارات)

10 – الفيصل القابضة (قطر)

أهم الشركات السعودية ضمن قائمة فوربس

بدأت معظم الشركات العائلية العربية المدرجة في القائمة كتجار أو وكلاء أو موزعين لشركات دولية، للتطور لتصبح الأكثر نجاحًا وتشمل المزيد من الخدمات في محافظها الاستثمارية التي سمحت لها بالنمو.

وفي الآونة الأخيرة، تسعى تلك الشركات للاستفادة من أسواق الأوراق المالية في المنطقة، وذكرت قائمة فوربس الشرق الأوسط أن أكثر من 60٪ من الشركات المدرجة مساهمين رئيسيين في بورصات إقليمية.

السيدة الوحيدة في قائمة فوربس

كانت لبنى العليان ، الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل الصناعي والتجاري والاستثماري، السيدة الوحيدة التي تدير واحدة بين أكبر 10 شركات في الشرق الأوسط.

وسرعان ما تولت منصبها في شركة العليان التابعة لعائلتها، ولم تتوقف لبنى عند هذا الحد، حيث تم تعيينها في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي. ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة “WPP” في مجال التسويق.

أهمية الاستدامة لأكبر الشركات العربية

وقالت فوربس، في تقريرها، إن الشركات العائلية المدرجة على قائمة فوربس الشرق الأوسط 2023 لا تزال تلعب دور اللحاق بالركب من حيث الاستدامة، لكنها تغير أساليبها مع تولي قيادة الجيل الثاني والثالث زمام الأمور في تلك الشركات.

وجاءت نسبة الشركات التي تهتم بتأثيرها البيئي 11٪ فقط من إجمالي الشركات المملوكة للعائلات في العالم العربي، و 38٪ فقط تتحدث بانتظام عن كيفية أدائها في مؤشراتها غير المالية، وفقًا لمسح الأعمال العائلية في الشرق الأوسط 2023 الذي أجرته شركة PwC ، والذي نُشر في منتصفه. -يوليو. وأضافت أن 9٪ فقط لديهم مصلحة في الحد من البصمة الكربونية في العامين المقبلين.

حجم نمو أكبر الشركات العربية

وذكر تقرير “فوربس” أن 74٪ من الشركات العائلية في الشرق الأوسط تتوقع نموًا كبيرًا في العامين المقبلين، وسيتوقف تحقيق ذلك على بناء الثقة مع العملاء والموظفين وأفراد عائلاتهم على حد سواء.

يذكر أنه تم تحديد التصنيف بناءً على قياس حجم وقيمة أصول الشركات، بالإضافة إلى الأنشطة بما في ذلك قوائم الاكتتابات الأولية، وإطلاق المشاريع والاستثمارات. كان التنويع القطاعي للشركات وأدائها في تلك القطاعات من أهم عوامل التصنيف، بالإضافة إلى العمر والإرث وعدد العاملين في الشركة.