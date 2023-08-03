Icon

أداء قوي للقطاع غير النفطي السعودي خلال شهر يوليو Icon تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ93 Icon هجوم بطائرات مسيرة يستهدف روسيا مجددًا Icon 119 وظيفة شاغرة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل Icon القبض علـى 4 مقيمين لترويجهم المخدرات بالقصيم Icon مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في ثالث قضية يواجهها Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 50 كيلوجرامًا حشيش مخدر Icon القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرياض وأبوظبي يفوزان بالنصيب الأكبر بقائمة فوربس

السعودية لبنى العليان تتصدر تصنيف أغنى العائلات العربية 2023

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
السعودية لبنى العليان تتصدر تصنيف أغنى العائلات العربية 2023
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 عائلية عربية في عام 2023، فيما جاءت السعودية لبنى العليان في صدارة ذلك التصنيف، كما أنها المرأة العربية الوحيدة بالقائمة.

قائمة فوربس لأغنى العائلات العربية 2023

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كان لديهما أكبر عدد من الشركات المدرجة بعدد إجمالي 33 و29 من بين قائمة تضم أغنى 100 عائلة عربية، فقد احتلت مجموعة منصور المصرية المركز الأول، واحتلت مجموعة الفطيم الإماراتية المرتبة الثانية، واحتلت شركة العليان للتمويل السعودية، المركز الثالث.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول

الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول

أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر

أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر

وفيما يلي أهم وأغنى 10 شركات عائلية عربية في قائمة فوربس لعام 2023:

1 – مجموعة منصور (مصر)

2 – مجموعة الفطيم الإمارات العربية المتحدة

3 – شركة العليان للتمويل (السعودية)

4 – الغرير للاستثمار (الإمارات)

5 – ماجد الفطيم القابضة (الإمارات العربية المتحدة)

6- عبد اللطيف جميل (السعودية)

7 – مجموعة المهيدب (السعودية)

8 – سدكو القابضة (السعودية)

9 – مجموعة الغرير (الإمارات)

10 – الفيصل القابضة (قطر)

أهم الشركات السعودية ضمن قائمة فوربس

بدأت معظم الشركات العائلية العربية المدرجة في القائمة كتجار أو وكلاء أو موزعين لشركات دولية، للتطور لتصبح الأكثر نجاحًا وتشمل المزيد من الخدمات في محافظها الاستثمارية التي سمحت لها بالنمو.

وفي الآونة الأخيرة، تسعى تلك الشركات للاستفادة من أسواق الأوراق المالية في المنطقة، وذكرت قائمة فوربس الشرق الأوسط أن أكثر من 60٪ من الشركات المدرجة مساهمين رئيسيين في بورصات إقليمية.

السيدة الوحيدة في قائمة فوربس

كانت لبنى العليان ، الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل الصناعي والتجاري والاستثماري، السيدة الوحيدة التي تدير واحدة بين أكبر 10 شركات في الشرق الأوسط.

وسرعان ما تولت منصبها في شركة العليان التابعة لعائلتها، ولم تتوقف لبنى عند هذا الحد، حيث تم تعيينها في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي. ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة “WPP” في مجال التسويق.

أهمية الاستدامة لأكبر الشركات العربية

وقالت فوربس، في تقريرها، إن الشركات العائلية المدرجة على قائمة فوربس الشرق الأوسط 2023 لا تزال تلعب دور اللحاق بالركب من حيث الاستدامة، لكنها تغير أساليبها مع تولي قيادة الجيل الثاني والثالث زمام الأمور في تلك الشركات.

وجاءت نسبة الشركات التي تهتم بتأثيرها البيئي 11٪ فقط من إجمالي الشركات المملوكة للعائلات في العالم العربي، و 38٪ فقط تتحدث بانتظام عن كيفية أدائها في مؤشراتها غير المالية، وفقًا لمسح الأعمال العائلية في الشرق الأوسط 2023 الذي أجرته شركة PwC ، والذي نُشر في منتصفه. -يوليو. وأضافت أن 9٪ فقط لديهم مصلحة في الحد من البصمة الكربونية في العامين المقبلين.

حجم نمو أكبر الشركات العربية

وذكر تقرير “فوربس” أن 74٪ من الشركات العائلية في الشرق الأوسط تتوقع نموًا كبيرًا في العامين المقبلين، وسيتوقف تحقيق ذلك على بناء الثقة مع العملاء والموظفين وأفراد عائلاتهم على حد سواء.

يذكر أنه تم تحديد التصنيف بناءً على قياس حجم وقيمة أصول الشركات، بالإضافة إلى الأنشطة بما في ذلك قوائم الاكتتابات الأولية، وإطلاق المشاريع والاستثمارات. كان التنويع القطاعي للشركات وأدائها في تلك القطاعات من أهم عوامل التصنيف، بالإضافة إلى العمر والإرث وعدد العاملين في الشركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم